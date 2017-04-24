Ливанские женщины завесили набережную Бейрута свадебными платьями

Ливанские женщины вывесили над набережной Бейрута свадебные платья в знак протеста — они недовольны старым законом, который позволяет насильникам избежать уголовного наказания в случае женитьбы на жертве. Об этом сообщает The Independent.

Тридцать одно платье символизируют тридцать один день в месяце, когда женщины в таких браках могут подвергаться насилию. Как отмечает издание, со стороны платья напоминали качающиеся на ветру трупы.

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В соответствии с 522-й статьей Уголовного кодекса Ливана, насильники приговариваются к лишению свободы сроком до семи лет. Однако оговорка к статье позволяет преступнику избежать наказания, если он и жертва заключат брак. По данным The Independent, такой порядок вещей был установлен в 1940-х годах.

В феврале парламентский комитет уже проголосовал за отмену этого положения, однако голосование всех депутатов намечено на 15 мая.