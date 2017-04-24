Суд начал процедуру банкротства «Когалымавиа»

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Федеральной налоговой службы (ФНС) России о банкротстве авиакомпании «Когалымавиа». Об этом говорится в определении суда от 21 апреля. В отношении перевозчика введена процедура наблюдения.

Суд включил задолженность авиакомпании перед федеральным бюджетом в размере 155,8 миллиона рублей (по страховым взносам в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования) в реестр требований кредиторов перевозчика.

Арбитраж также назначил временного управляющего, рассмотрение дела о банкротстве должно состояться 19 октября 2017 года.

В течение пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель авиакомпании-должника обязан предоставить ему перечень имущества, имущественных прав и другие документы за последние три года, говорится в определении суда.

Заявление о банкротстве было подано ФНС в марте 2016 года.

Ранее представитель «Когалымавиа» заявлял в суде, что перевозчик погасит задолженность перед бюджетом, чтобы не допустить введение процедуры наблюдения, напоминает РИА Новости. В авиакомпании заявляли, что продолжают вести хозяйственную деятельность, несмотря на приостановку полетов, поскольку у нее «широкий бизнес, связанный не только с перевозками, но и сервисным обслуживанием».

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Суд несколько раз откладывал рассмотрение заявления ФНС, предоставляя перевозчику возможность погасить задолженность.

С 15 марта 2016 года Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании на основании требований воздушного законодательства, а также по итогам проверок, выявивших проблемы финансово-экономического состояния перевозчика.

31 октября 2015 года на борту самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из египетского курортного города Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, был совершен теракт. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Ответственность за случившееся взяли на себя боевики, связанные с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). После этого был введен запрет на полеты между Россией и Египтом.