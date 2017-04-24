SIPRI заявил о выходе России на третье место в мире по военным расходам

Россия по итогам 2016 года вышла на третье место в мире по объему оборонных расходов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Первое место занимают Соединенные Штаты с 611 миллиардами долларов (рост на 1,7 процента с 2015-го). Второе остается за Китаем: 215 миллиардов долларов (рост на 5,4 процента).

В 2015-м третье место занимала Саудовская Аравия с показателем в размере 87,2 миллиарда долларов, но в 2016 году ее оборонные расходы резко упали до 63,7 миллиарда. Это позволило выйти на третье место России (69,2 миллиарда, рост на 5,9 процента).

В исследовании отмечается, что увеличение военных расходов продолжается в Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной Европе и в Северной Африке. В Центральной Америке, Карибском бассейне, на Среднем Востоке, в Южной Америке и Африке южнее Сахары расходы снизились.

SIPRI указывает, что при анализе региональной структуры оборонных расходов виден устойчивый рост в странах Центральной Европы. При этом заметно и резкое падение военных трат в странах-экспортерах нефти — за исключением Алжира, Ирана, Кувейта и Норвегии, находящихся, по мнению экспертов, в хорошем экономическом состоянии.

В частности, из 15 стран, резко сокративших расходы в 2016 году, 13 — это нефтеэкспортеры. Наибольшее падение отмечено в Венесуэле (56 процентов), Южном Судане (54 процента), Азербайджане (36 процентов), Ираке (36 процентов), Саудовской Аравии (30 процентов).

Общие же военные расходы в мире выросли на 0,4 процента с 2015 года, составив 1,686 триллиона долларов.