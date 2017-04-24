Со всех станций метрополитена Алма-Аты эвакуировали пассажиров

В Алма-Ате эвакуировали пассажиров метрополитена со всех станций, причиной мер безопасности стал звонок о якобы заложенном взрывном устройстве. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе подземки, передает Tengrinews.

Как отмечает ресурс, поезда подземки были остановлены, входы на станции метро оцеплены полицейскими. «Анонимный звонок поступил около 7 вечера (16:00 мск) в УВД о том, что якобы в метро заложена бомба. Проводятся проверочные мероприятия, идет эвакуация людей со всех станций», — приводит сайт слова пресс-секретаря коммунального предприятия «Метрополитен» Ажар Хабиевой.

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В феврале сообщалось о том, что в результате серии спецопераций в Алма-Атинской области задержаны 15 человек, которых спецслужбы заподозрили в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к терактам, разжиганию религиозной вражды.

В 2016 году правоохранительные органы Казахстана несколько раз отчитывались о ликвидации готовивших теракты групп. Так, в октябре в Алма-Ате были задержаны три человека, летом Комитет национальной безопасности провел спецоперации по нейтрализации террористов в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.