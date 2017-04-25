Патрушев пообещал переименовать петрозаводский аэропорт Бесовец

В Карелии будет переименован аэропорт Бесовец, располагающийся около Петрозаводска. Об этом во время заседания Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Его слова приводит «Интерфакс».

Патрушев напомнил, что этот вопрос поднимается не в первый раз. Он уточнил, что переименование будет согласовано с Артуром Парфенчиковым, временно исполняющим обязанности главы Карелии.

О переименовании Бесовца впервые в апреле 2016 года заговорил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он аргументировал это поговоркой «как лодку назовешь, так она и поплывет».

По его мнению, название Бесовец ассоциируется с бесовщиной. «Я понимаю — это территориальное название имеет свои корни, но может придумать какое-то другое: "Аэровокзал Карелия", например», — поделился министр.

