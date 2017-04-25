Сенат утвердил Сонни Пердью в должности министра сельского хозяйства США

Сенат американского Конгресса утвердил Сонни Пердью в должности министра сельского хозяйства США. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает РИА Новости.

За его кандидатуру проголосовало большинство из 100 членов верхней палаты.

Теперь в новой администрации вакантно лишь место торгового представителя США, на него был выдвинут Роберт Лайтхизер. Когда его утвердят, команда президента Дональда Трампа будет полостью сформирована.

Сонни Пердью родился 20 декабря 1946 году. В 2003-2011 был губернатором штата Джорджия. Выйдя в отставку, создал фирму для консультации компаний, занимающихся экспортом. До выдвижения на пост министра сельского хозяйства работал в предвыборном штабе Дональда в группе советников по агрономическим вопросам.