Индиец избежал поездки с любовницей на Гоа при помощи выдуманных террористов

Житель индийского города Хайдарабад Мотапарти Вамши Кришна (Motaparthi Vamshi Krishna) выдумал заговор террористов, чтобы не ехать на курорт с любовницей. Об этом сообщает издание Metro.

Кришна не хотел везти женщину на Гоа, но не смог ответить ей отказом. Для того чтобы сорвать поездку, он завел новый адрес электронной почты и написал в аэропорт, что подслушал в ресторане разговор шести подозрительных мужчин. По его словам, они планировали захватить самолеты в Хайдарабаде, Мумбаи и Ченнаи.

В результате в аэропортах усилили меры безопасности, однако авиасообщение между указанными городами не было значительно нарушено.

Полиция вычислила отправителя письма по IP-адресу и арестовала злоумышленника. Выяснилось, что в прошлом Кришна был связан с киберпреступностью. Кроме того, он убедил другую любовницу в том, что женится на ней, хотя уже состоял в браке.

Мужчину обвинили в нарушении закона, который запрещает сообщать государственным служащим ложную информацию, способную побудить их применить свои полномочия во вред третьему лицу.

В 2016 году сообщалось, что московский таксист выдумал для полиции историю о пассажирах-террористах

