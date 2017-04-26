Источником вдохновения для «Крика» Мунка послужили перламутровые облака

Норвежские ученые выдвинули новую версию относительно того, что послужило источником вдохновения для художника Эдварда Мунка при написании картины «Крик». Об этом сообщает портал Artnet.

Согласно результатам исследования научных сотрудников Университета Осло, живописец во время создания полотна находился под впечатлением от феномена, известного как перламутровые облака.

Одна из исследователей Хелене Мури отмечает, что в дневниках художника встречается упоминание необычного атмосферного явления, когда небо вдруг стало кроваво-красным. «Пугающее зрелище, запечатленное Мунком, видимо, было вызвано единичным опытом, судя по его записям», — объясняет Мури.

Ученые отмечают, что образование перламутровых облаков действительно было задокументировано в Осло в конце XIX века.

В 2004 году американские исследователи выдвинули теорию, что Эдвард Мунк отразил в «Крике» извержение индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году. Однако, как считают в Университете Осло, тучи, которые после извержения могли появляться в неожиданных местах, в том числе в Европе, не могли создать эффект волнистости, присущий небу на полотне художника.

Перламутровые облака, или полярные стратосферные облака — достаточно редкое явление, когда в нижней стратосфере появляются конденсационные образования. В небе при этом появляются волнообразные пятна разных цветов.

Эдвард Мунк написал четыре «Крика» в разных техниках. Первая, наиболее известная работа, выполненная маслом, была создана в 1893 году и первоначально называлась «Крик природы».