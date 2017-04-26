Эсминец США был вынужден изменить курс при встрече с иранским катером

Эсминец ВМС США «Махан» в Персидском заливе был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

По их данным, эсминец в понедельник, 24 апреля, встретился с катером Корпуса стражей исламской революции. Чтобы избежать столкновения, эсминец сменил курс, подал сигнал опасности, запустил сигнальные ракеты и привел оружие в боевую готовность.

Минимальное расстояние между кораблями в этот момент составляло около 900 метров. Предупредительных выстрелов произведено не было.

В январе «Махан» сблизился с иранским военным кораблем недалеко от Ормузского пролива и произвел предупредительные выстрелы.