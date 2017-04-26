США запустят межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен III»

Военно-воздушные силы США запустят в среду межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен III». Как сообщает 26 апреля издание Washington Examiner, старт состоится с базы Ванденберг в Калифорнии.

Отмечается, что запуск был запланирован еще год назад и не связан с напряжением обстановки на Корейском полуострове, а призван продемонстрировать ядерные возможности США. В Командовании глобальных ударов ВВС США напомнили, что последний раз подобное испытание «Минитмена» проходило в феврале, обычно в год проводятся четыре старта.

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Тем не менее, пишет издание, запуск похож на послание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, который в скором времени будет обладать ракетами, способными достичь западного побережья США.

«Минитмен» стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении до 2020 года. По данным из открытых источников, США располагают 450 МБР такого типа с 550 ядерными боеголовками.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из наиболее напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по военным объектам КНДР, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Северная Корея ответила, что в этом случае осуществит превентивный удар.

С 2016-го Северная Корея активно проводит ракетные пуски, очередной состоялся 16 апреля и, по данным Пентагона, закончился провалом — снаряд взорвался почти сразу после старта.