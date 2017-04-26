Под Вольском неизвестный проломил череп восьмилетнему мальчику

В селе Куриловка Саратовской области неизвестный жестоко избил 8-летнего мальчика. Об этом сообщает портал «Вольск.ру».

Инцидент произошел 25 апреля. На ребенка набросился неизвестный мужчина и побил его. Вечером мальчика доставили в районную больницу с переломом костей черепа. Местные медики обратились к коллегам из Саратова, после чего ребенка отправили на дальнейшее лечение в областное медучреждение.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 апреля в Екатеринбурге нетрезвый мужчина 39 лет разбил об асфальт голову своему сыну на глазах прохожих. Это произошло на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Красных Командиров. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия, но полицейские смогли оперативно задержать его.