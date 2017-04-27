Астраханские школьники открыли для себя тайны водного мира

Группа юных экологов-журналистов – учеников астраханских школ - совершила пресс-тур на Кизанский осетровый рыбзавод. Мероприятие состоялось в рамках проекта «GREENкор: Расскажи, что мир зеленый!», приуроченного к Году экологии и 300-летию региона, сообщает пресс-релиз, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кизанский завод, который посетили школьники, одно из старейших предприятий рыбоводческой отрасли России. Он работает с 1955 года. Специалисты показали ребятам весь производственный цикл, в том числе самый интересный и зрелищный процесс, так называемую «дойку» осетров, (прижизненное изъятие икры). Через полтора месяца из икринок появятся мальки, которых подрастят и выпустят в реку. В прошлом году завод выпустил 3,3 миллиона мальков осетровых.

Эти усилия приносят плоды. Ученые зафиксировали рост популяции осетровых в Каспийском море. «В 2016 году количество осетровых — русского осетра — в море увеличилось приблизительно на 10 процентов по сравнению с 2015 годом. Это связываем с успехами в воспроизводстве», — сообщил замдиректора по научной работе Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ) Сергей Шипулин.

Следующим пунктом программы пресс-тура стала встреча с сотрудниками областного УМВД и Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которые рассказали об особенностях своей работы, о том, как идет борьба с браконьерами. По данным полиции, с начала этого года уже изъято несколько сотен килограммов незаконно выловленных осетров.

Сюрпризом для юных астраханцев стал мастер-класс Ивана Затевахина, известного российского теле - и радиоведущего, создателя научно-популярной программы «Диалоги о животных» на телеканале «Россия».

Обсуждение экологических проблем получило логическое продолжение на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным. В беседе со школьниками глава региона отметил, что норму вылова рыбы в дельте Волги и пойме уже в этом году могут ограничить 10 килограммами на человека. По его мнению, это много, ведь в советское время разрешалось вылавливать не более пяти килограммов рыбы.

Проект «GREENкор: Расскажи, что мир зеленый!» реализует Каспийский пресс-центр при поддержке компании «Газпром добыча Астрахань». По замыслу организаторов, в дальнейшем он должен стать традиционным.

В течение двух недель школьники должны создать журналистский продукт — статью, видеосюжет либо фоторепортаж. Публикации будут размещены в региональных СМИ. Кроме того, эти работы будут выдвинуты на конкурс «Каспийская мечта», который пройдет осенью в рамках очередного Каспийского медиафорума.

