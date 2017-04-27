Камбоджийской актрисе запретили сниматься из-за сексуальной одежды

Министерство культуры и искусства Камбоджи запретило актрисе Денни Кван (Denny Kwan) сниматься в кино в течение года. Об этом сообщает издание The Cambodia Daily.

Причиной запрета стало несоответствие ее манеры одеваться кодексу поведения министерства. Он был принят в 2010 году и предназначен для охраны искусств, культуры, традиций и своеобразия нации.

Генеральный директор совета по наказаниям и поощрениям Чамроун Ваннта (Chamroeun Vanntha) пояснил, что Кван нарушила правила, относящиеся к национальной этике и добродетели. «Мы уже приглашали ее для объяснений, и она обещала следовать нашим рекомендациям, а сама продолжила делать по-старому», — посетовал он.

24-летняя актриса рассказала, что узнала о наказании из интернета. Она утверждает, что не понимает, почему работать запретили именно ей. По ее словам, многие камбоджийские актеры ведут себя на съемочной площадке гораздо сексуальнее, целуются на экране и появляются в эротических сценах.

Кван заявила, что планирует скорректировать свой имидж после возвращения в кино. «Через год я перестану быть сексуальной», — пообещала она.



