Российские дизайнеры украсили сумки мороженым

Российская марка Marimann выпустила новую коллекцию сумок. Источником вдохновения для дизайнеров стало ожидание лета. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 апреля.

Сумки и рюкзаки нежно-голубого, розового, светло-зеленого, салатового, а также бежевого и бордового цветов украшены фурнитурой в виде мороженого. Модели изготовлены из натуральной кожи.

Фото: пресс-служба Marimann 1 /5

Marimann — это российский бренд авторских сумок и аксессуаров из натуральный кожи, созданный дизайнером Марианной Нарейко. Главная особенность марки — использование металлической фурнитуры, которая создается по эскизам дизайнера. Линейка фурнитуры выпускается с 2012 года.

В конце марта марка выпустила линейку сумок, вдохновленную атмосферой города и природой. Они украшены разными принтами: с изображениями осенней листвы, травы, черепицы домов, текстуры дерева. Большинство сумок — круглой формы.