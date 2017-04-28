Хозяйка усыпленной из-за Эболы собаки проиграла в суде властям Испании

Верховный суд Испании не удовлетворил иск медсестры Терезы Ромеро Рамос, требовавшей от правительства страны компенсации в 150 тысяч евро за моральный ущерб из-за собаки, усыпленной из-за подозрения на лихорадку Эбола. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает The Local.

Суд признал законным решение испанских врачей усыпить питомца по кличке Экскалибур, мотивируя это отсутствием на тот момент сведений о болезни и возможности ее передачи от животных людям.

Материалы по теме Слишком мало и слишком поздно Производители антител и вакцин уже проиграли гонку с эпидемией вируса Эбола

Осенью 2014 года Рамос заразилась лихорадкой Эбола, контактируя в одной из больниц Мадрида с прибывшими из Сьерра-Леоне больными миссионерами, которые потом скончались. Медсестра была первым человеком, заразившимся Эболой на территории Европы. Она была госпитализирована, ее мужа поместили в карантин. Опасаясь распространения заболевания, власти постановили усыпить их пса, хотя тот, как позднее выяснилось, не был заражен.

Решение вызвало недовольство многих жителей страны. Пользователи сети провели акцию, размещая фото своих питомцев и сопровождая их хештегом #SalvemosAExcalibur («Спасем Экскалибура»).

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке началась в феврале 2014 года в Гвинее. Затем она вышла за пределы страны и распространилась на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал и Мали. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде европейских стран и в США. Вирусом оказались заражены свыше 30 тысяч человек, более 12 тысяч из них умерли.