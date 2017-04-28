В рекламе UNOde50 снялись Сибуи Назаренко и Ирина Рошик

Испанская марка UNOde50 представила новые имиджи рекламной кампании Glances, ключевыми фигурами которой стали ювелирные изделия, изготовленные дизайнером и президентом компании Хосе Азулеем. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 апреля.

В съемках приняли участие модели Сибуи Назаренко и Ирина Рошик, которые сотрудничали с L’Officiel, ELLE, Harper’s Bazaar и Marie Claire, а также французский актер и певец Бенуа Марешаль (Benoît Maréchal). Снимки выполнены в черно-белом цвете.

Фото: пресс-служба UNOde50 1 /5

Бренд UNOde50 основан в Испании в конце 90-х годов. Название переводится с испанского как «один из пятидесяти» — первоначально все изделия выпускались эксклюзивными сериями по 50 экземпляров, но со временем тиражи увеличились. Специализируется на производстве бижутерии из кожи с металлическими деталями с золотым либо серебряным покрытием и цветными кристаллами.