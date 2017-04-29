Берлускони упал дома и разбил губу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони споткнулся о ковер, упал и разбил губу в своем доме в городке Портофино. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление пресс-службы лидера партии «Вперед, Италия!».

В качестве меры предосторожности помощники привезли Берлускони в Милан в клинику Madonnina, где ему наложили три шва. По данным газеты Corriere della Sera, процедуру выполнил всемирно известный пластический хирург Ренато Калабриа.

Лечащий врач бывшего премьера Альберто Зангрильо заверил журналистов, что здоровью Берлускони ничего не угрожает. Однако из-за травмы он не сможет присутствовать на мероприятии, организованном мэром города Пьетрасанта.

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В июле прошлого года политик перенес серьезную операцию на сердце.

В 2009 году в Милане в Берлускони, который тогда был премьером, бросили увесистой фигурой в форме кафедрального собора. В результате у него было выбито несколько зубов.

Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м в отношении него было начато расследование по «делу Руби», в рамках которого премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это дело стоило ему кресла премьера.

За годы активной политической деятельности в отношении Берлускони было возбуждено около 80 дел, он принял участие более чем в 2,5 тысячи судебных слушаний. Политика обвиняли в коррупции, связях с мафией, он был в центре сексуальных скандалов. Практически все обвинения против него либо снимались за давностью лет, либо он одерживал победу в апелляционных судах.