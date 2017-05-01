СМИ сообщили о задержании у берегов Великобритании семерых украинских нелегалов

Береговая охрана Великобритании арестовала в воскресенье семерых человек, предположительно граждан Украины, после того, как их яхта села на мель в устье реки Ор. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает Ipswich Star.

Инцидент произошел в городе Орфорд в графстве Саффолк на востоке Великобритании. 8-метровая парусная яхта подала сигнал бедствия около полудня. Прибывшие на место происшествия спасатели отбуксировали судно в безопасное место, где пассажиров уже ожидали сотрудники и пограничной службы.

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Подозреваемые были доставлены в полицию, где им предъявили обвинения в незаконном пересечении границы

6 апреля депутаты Европарламента поддержали предложение Еврокомиссии предоставить гражданам Украины безвизовый режим. Теперь решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран — членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны.

В тот же день директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предрек разочарование украинцев в безвизовом режиме с ЕС. «Речь идет не об отмене виз, а о либерализации визового режима. Люди с туристическими целями смогут въехать в Шенгенскую зону на срок не более 90 дней. И то для этого нужно иметь биометрический паспорт, быть готовым подтвердить свою финансовую состоятельность. Для работы, учебы, лечения, проживания в ЕС украинцы будут вынуждены получать визы», — отметил Бортник.

7 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим с ЕС является свидетельством приобщения страны к европейской цивилизации. «Это яркий маркер того, что Украина — часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности», — сказал глава государства.

9 апреля на Украине рухнул сайт государственной компании «Документ», который временно прекратил оформление и выдачу заграничных паспортов. Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал на своей странице в Facebook резко возросший спрос на загранпаспорта. «Не исключено, что в первое время очереди немного возрастут, но уверен — мы справимся, все желающие смогут оформить документы и съездить в Европу без визовой канители», — написал он.