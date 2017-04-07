Представитель ЕС пожаловался на высмеивающих «безвиз» троллей

Пресс-атташе представительства Европейского Союза на Украине Давид Стулик заявил, что в интернете активизировались тролли, которые высмеивают предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

«Вчера я удивился, когда читал различные посты в социальных сетях, произошли какие-то самопытки или было запущено много мифов. Если посмотреть на то, откуда шли эти мифы, эти дезинформационные месседжи, то они шли в соцсетях из так называемых троллерских анонимных аккаунтов, в основном на русском языке», — заявил Стулик.

Он добавил, что представительство ЕС начнет информационную кампанию, в ходе которой украинцам разъяснят, чем является безвизовый режим, какую несет пользу и какие ограничения. «Не надо заходить вперед, что все может быть плохо, что будут злоупотреблять. Лучше думать сейчас о том, чтобы сделать так, чтобы такого не произошло», — призвал представитель Евросоюза.

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Днем ранее в сети посмеялись над решением Европарламента предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. «Зимой не замерзли. Миллиард от МВФ получили. "Безвиз" с ЕС. Летальное оружие (скоро). Неплохо», — написал один из пользователей Twitter. Некоторые в шутку предположили, что евродепутаты перепутали дату голосования со всемирным Днем смеха.

6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. За решение проголосовал 521 европарламентарий, против — 75, воздержались 36 депутатов. После голосования решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран — членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей.