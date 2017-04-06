В сети пошутили на тему европейского «безвиза» для Украины

В сети посмеялись над решением Европарламента предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Пользователи Twitter начали глумиться над «везучим» государством. «Зимой не замерзли. Миллиард от МВФ получили. "Безвиз" с ЕС. Летальное оружие (скоро). Неплохо», — отметил один из них.

Некоторые в шутку предположили, что члены Европарламента перепутали дату голосования за безвизовый режим с Украиной со всемирным Днем смеха. «Похоже, Европарламент позабыл, что 1 апреля прошло, и по ошибке предоставил Украине "безвиз"», — посмеялся Gold1di.

— Marianna. Ну или нет (@Mariannfog) 06 апреля 2017, 11:57

Многие отнеслись к новости серьезно. «Жду, когда Украине уже точно согласуют "безвиз", и они массово поедут в Европу. Тогда в Сургуте появится куча рабочих мест для граждан России», — подчеркнул пользователь под ником SFGO76.

«Европарламент проголосовал за отмену виз для граждан Украины. Достаточно не дружить с Россией, и ты выездной», — заметил другой.

Ранее 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с ЕС.