Байкер Хирург пожаловался на польских автоматчиков

Российские участники мотопробега «Дороги Победы — на Берлин» из клуба «Ночные волки» изменили свой маршрут после проблем на польской границе. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на лидера движения Александра Залдостанова, известного как Хирург.

По его словам, колонна столкнулась с проблемами на границе в Калининградской области. «Из колонны выдергивали целенаправленно "Ночных волков", лишали людей виз, разворачивали назад. Понагнали туда целое шапито, декорации в виде 28 вооруженных спецназовцев с автоматчиками, цирковое представление сделали из нашего задержания», — сказал байкер.

«Мы идем сейчас другим маршрутом, не стали рисковать в Польше и переходить границу там, в Бресте, а пошли другим маршрутом, чтобы тоже попасть, и тогда колонна сольется», — добавил он.

Ранее другой представитель движения — Евгений Строгов — сообщил, что мотоциклисты не смогли попасть на территорию Польши. Российских байкеров, по его словам, «заподозрили в причастности к экстремистской организации». При этом участники пробега из европейских отделений мотоклуба, а также граждане Белоруссии смогли беспрепятственно пересечь границу, и приняли участие в запланированных мероприятиях.

Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин!» стартовал 27 апреля в Москве и должен завершиться 9 мая в Берлине. Мотоциклетная колонна проедет с флагами Победы через Минск, Брест, Варшаву, Освенцим, Прагу, Дрезден и другие города.