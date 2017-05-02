Компания Ecco разработала прозрачную кожу

Бренд повседневной обуви и аксессуаров Ecco представил новый материал — прозрачную кожу. Об этом во вторник, 2 мая, сообщат ProFashion.

Разработкой занимались специалисты из голландской лаборатории компании, в течение нескольких лет они изучали египетские и греческие методы дубления кожи. По словам представителей марки, новый материал можно использовать при создании сумок, обуви и одежды: от курток до рубашек.

«Это футуристический материал, который сохраняет свойства, которые мы знаем, любим и ожидаем от кожи, и в то же время добавятся его новые качества. Таким образом, мы сосредоточились на прозрачной коже», — сказал креативный директор Сирули Рахт. В настоящий момент уже выпущены изделия янтарного, салатового, коричнево-оранжевого, черного, красного и цвета слоновой кости.

Марка Ecco основана в 1963 году в Бредебро (Дания) Карлом Тусби и до сих пор принадлежит членам его семьи. Производит классическую, повседневную и спортивную обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Заводы компании находятся в Португалии, Индонезии, Таиланде, Словакии и Китае.