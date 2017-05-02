Американские кондитеры стали печь «оскорбительные» торты для троллей

В Нью-Йорке открылась пекарня, которая специализируется на тортах с надписями, позаимствованными из оскорбительных комментариев в интернете. Об этом сообщает UPI.

За 35 долларов (около двух тысяч рублей) кондитеры испекут торт с одним из высказываний сетевого тролля и отправят его автору. Адрес обидчика может быть найден за дополнительную плату.

Материалы по теме За компом все смелые Тест «Ленты.ру» на умение противостоять интернет-троллям

Компания также изготавливает торты с изречениями президента США Дональда Трампа и отправляет их в Белый дом. Эта услуга стоит 30 долларов (около 1700 рублей).

Образцы продукции можно увидеть на сайте сервиса. Один из тортов украшен пожеланием погибнуть в авиакатастрофе. Согласно надписи на другом, мать отправителя страдает от избыточного веса. Третий называет покупательницу «ослиной ведьмой».

В марте сообщалось, что итальянский бьюти-блогер Чиара Насти придумала необычный способ борьбы с интернет-троллями, поместив их оскорбления на туалетную бумагу.