Против избившего чемпиона России по борьбе депутата возбудили уголовное дело

В отношении депутата думы Эхирит-Булагатского района Иркутской области Анатолия Асалханова, покалечившего чемпиона России по вольной борьбе Александра Богомоева, возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета сообщает РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Депутат отправлен под домашний арест.

23 апреля в ходе конфликта между Асалхановым и Богомоевым депутат несколько раз ударил борца металлической трубой. Спортсмена госпитализировали с разрывом селезенки и закрытой черепно-мозговой травмой.

27-летний Богомоев — мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион России по вольной борьбе (2014, 2015, 2016). В 2013-м он выиграл серебро Кубка мира в Тегеране, в 2015-м — золото Европейских игр. В последнее время спортсмен не принимал участия в соревнованиях, так как восстанавливался после травмы спины.