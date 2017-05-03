Классики хип-хопа House Of Pain выступят в Санкт-Петербурге

Классики американского хип-хопа House Of Pain выступят в Санкт-Петербурге в оригинальном составе. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы концерта.

Выступление группы пройдет 4 июня в зале A2 Green Concert.

House Of Pain наиболее известны своим хитом Jump Around. Группа образовалась в 1991 в Лос-Анджелесе. В нее вошли Эверласт, впоследствии сделавший большую сольную карьеру, рэпер Дэнни Бой и DJ Lethal родом из Латвии.

В 1990-х группа выпустила три альбома, после чего каждый из ее участников решил заняться собственным делом. DJ Lethal через некоторое время присоединился к метал-группе Limp Bizkit.

Воссоединившись в изначальном составе, House Of Pain отметят в Санк-Петербурге 25-летие со дня выхода своей первой пластинки.