Сыгравший на льдине пианист и композитор Эйнауди выступит в Москве

Итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди выступит 8 сентября в московском зале Crocus City Hall. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы концерта.

Это второй приезд артиста в Россию. Впервые он выступил в Москве в 2012 году, и тогда число желающих попасть на его выступление было так велико, что пришлось устраивать дополнительный концерт.

Эйнауди один из самых популярных в мире авторов в жанре неоклассики. Он написал музыку для известной французской картины «1+1», сотрудничал с Андриано Челентано, малийским музыкантом Боллэйка Сиссоко и многими другими исполнителями.

Альбом Эйнауди Elements (2015) — первая за 20 лет пластинка классической музыки, попавшая в топ-20 британских поп-чартов.

В 2016 году композитор выступил в Северном Ледовитом океане. Он сыграл на рояле, стоявшем на искусственной льдине, свое сочинение Elegy For The Arctic («Элегия для Арктики») в поддержку проекта Greenpeace «Защитим Арктику».