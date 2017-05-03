В «Нордавиа» назвали офшор WBT техническим держателем долга авиакомпании

World Best Тrade (WBT), зарегистрированная на Сейшелах офшорная компания, контролируемая сыном заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока — Дмитрием Чертоком, является техническим держателем долга авиаперевозчика «Нордавиа». Передача WBT прав требования по долгам была частью сделки по продаже предпринимателю Дмитрию Чертоку компаний «Норд-техник» и «Поликлиника авиаторов» в Архангельске. Об этом, как сообщает Rambler News Service, заявили в авиакомпании.

«Это было условием участия Чертока в сделке по получению контроля над дочерними структурами технического профиля "Нордавиа" — компанией "Норд-техник" и "Поликлиникой авиаторов" в Архангельске», — сообщили в авиакомпании.

По данным «Нордавиа» задолженность в размере более 180 миллионов долларов и 1,25 миллиарда рублей, право требования по которой получил WBT, является технической и формировалась в течение 10 лет из-за специфики бухгалтерского учета дотаций со стороны акционера.

Ранее «Нордавиа» заявила о попытке рейдерского захвата с участием WBT, указав на связь офшора с предпринимателем Дмитрием Чертоком. «Действия WBT — это нарушение условий сделки, которая не предусматривала права требования взысканий по долгу "Нордавиа"», — отметили в «Нордавиа».

Черток, как считают в авиакомпании, пытается использовать владение долгом, чтобы предъявить требования к «Нордавиа» на те средства, которыми ее бывший акционер («Норникель») выполнял обязательства перед компанией «Скай инвест» при продаже «Нордавиа», полностью закрыв кредиторскую задолженность авиакомпании.

Дмитрий Черток подтвердил участие в споре с акционерами «Нордавиа», однако опроверг связь с офшором WBT, потребовавшим погашения долгов авиакомпании.

Он, в частности, заявил, что весной 2016 года к нему обратились с просьбой организовать привлечение финансирования, а также «помочь развить компанию и реструктурировать долг». В настоящее время, по словам предпринимателя, к WBT он не имеет отношения.

«Нордавиа» принадлежит группе «Скай инвест» Сергея Кузнецова. Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 30 российских и зарубежных аэропортов, занимая ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок Северо-Запада России. Самолеты авиакомпании летают из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Нарьян-Мара, Москвы и Санкт-Петербурга. В парке девять самолетов Boeing 737