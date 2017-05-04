В Букингемском дворце опровергли слухи о проблемах со здоровьем Елизаветы II

Назначенная в Букингемском дворце встреча старшего обслуживающего персонала королевской семьи не связана с состоянием здоровья Елизаветы II или ее мужа, принца Филиппа. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает BBC News.

Представители королевской резиденции не уточняют, о чем именно пойдет речь на встрече. Обычно такие совещания проходят раз в год.

Накануне и королева, и ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский провели все намеченные мероприятия.

Ранее 4 мая таблоид Daily Mail высказал предположение, что встреча в королевской резиденции может быть связана с резким ухудшением здоровья королевы.

Накануне Елизавета II, которой 21 апреля исполнился 91 год, встретилась в Букингемском дворце с британским премьер-министром Терезой Мэй, чтобы одобрить роспуск парламента перед всеобщими выборами.