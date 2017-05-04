Направлено в суд дело о невозвращении вывезенных из России старинных икон

Мосгорпрокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему директору «Музея русских икон» Елене Князевой по делу о невозвращении 16 православных икон, вывезенных в США. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Материалы расследования направлены в Пресненский суд. По версии обвинения, галерист вошла в состав международной организованной преступной группы, созданной иностранцем, после чего в сентябре 2010 года подала декларацию на временный вывоз православных икон XVI-XVIII веков для выставки в США «Из России с любовью».

16 ноябре 2015 года срок временного вывоза произведений искусства, установленный таможенной процедурой, истек, а иконы возвращены не были. В ходе расследования уголовного дела культурные ценности были возвращены в Россию. Уголовное дело в отношении предполагаемых сообщников Князевой выделено в отдельное производство.

В декабре 2016 года сотрудники МВД задержали соучастников кражи картин Исаака Левитана из музея в Плесе Ивановской области. Полотна «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы» обще стоимостью около 77 миллионов рублей были похищены в августе 2014 года.