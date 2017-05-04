Осужденный за избиение неонацистов молотком антифашист Сутуга вышел на свободу

Антифашист Алексей Сутуга, также известный как Сократ, отбыл свой срок в три года и один месяц заключения и вышел на свободу. Об этом сообщает «Новая газета».

Сутуга отбыл год наказания в СИЗО, а остальной срок — в ИК-14 Иркутской области в городе Ангарск. Его должны были выпустить 4 мая в полдень, но выпустили рано утром. Сообщается, что сотрудники ФСБ подвезли его к бабушке в Иркутск.

Антифашиста приговорили к заключению 30 сентября 2014 года. По версии обвинения, он в кафе «Сбарро» напал с молотком на Рустама Мирзу и Вячеслава Белова, своих ультраправых идеологических соперников. Сутуга настаивал, что дело сфабриковано, а он лишь пытался разнять возникшую в заведении общепита драку. Во время суда он также напомнил, что Мирза до этого неоднократно проходил свидетелем или потерпевшим в уголовных делах против других известных антифашистов.

До этого Сутугу обвиняли в избиении посетителей московского ночного клуба «Воздух» вместе с антифашистами Алексеем Олесиновым, Аленой Воликовой и Бабкеном Гугасяном в декабре 2011 года. Дело было прекращено по амнистии, приуроченной к 20-летию российской Конституции.