Премьер-министр Чехии передумал уходить в отставку

Глава чешского кабинета министров Богуслав Соботка отказался от своего намерения уйти в отставку. Вместо этого он будет добиваться увольнения вице-премьера и по совместительству министра финансов страны Андрея Бабиша. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Ceske Noviny.

Соботка заявил, что Бабиш подозревается в уклонении от уплаты налогов и ряде других нарушений, в том числе в манипулировании общественным мнением через лояльные СМИ. «Этих оснований вполне достаточно, чтобы ушел любой министр, но Бабиш уходить отказывается», — заявил Соботка.

По словам премьер-министра, его устное заявление об отставке всего правительства, сделанное 2 мая, было продиктовано желанием избавиться от Бабиша. Как пояснил Соботка, после увольнения кабинета он собирался сформировать новый и оставить на своих постах всех министров, кроме главы Минфина.

Документы, необходимые для отставки Бабиша, уже направлены на рассмотрение президенту Милошу Земану.

«Радио Прага» приводит слова пресс-секретаря администрации президента Иржи Овчачека: «Премьер-министр меняет свое мнение каждый час, поэтому Милош Земан предпочитает подождать, не изменит ли глава правительства свое последнее решение».

Конфликт между главой правительства и вице-премьером длится уже несколько месяцев. 3 февраля Соботка, используя обсценную лексику, обвинил Бабиша в неуплате налогов с оборота облигаций холдинга Agrofert. Доходы Бабиша от этого составили 90 миллионов чешских крон (3,6 миллиона долларов) в год. При этом все состояние политика оценивается в 2,5 миллиарда долларов, он занимает второе место в списке самых богатых граждан Чехии.