МИД России счел решение Комитета министров Совета Европы по Крыму ничтожным

Российский МИД считает решение Комитета министров Совета Европы по Крыму юридически и политически ничтожным и не намерен связывать себя его положениями. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте ведомства.

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«3 мая Комитет министров СЕ большинством голосов принял решение, констатирующее перманентное ухудшение положения с правами человека в неких украинских Крыму и Севастополе, — отмечается в тексте. — Проштампованные Комитетом министров киевские рассуждения о "тяжелой доле" населения в виртуальном украинском Крыму, построенные, видимо, по аналогии с сегодняшней ситуацией в других регионах, находящихся под контролем нынешних украинских националистических властей, не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации».

Как говорится в тексте, Киев намеренно пытается таким образом отвлечь внимание от нарушения прав человека на территории, контролируемой украинскими властями. Москва напомнила, что Евросоюз сам осуществляет «визовые репрессии», идущие вразрез с принципами международного права. МИД России предложил еврочиновникам лично ознакомиться с положением с правами человека в Крыму, а не основываться на пропаганде Киева.