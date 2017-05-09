В Южной Корее началось голосование на президентских выборах

В Южной Корее утром во вторник, 9 мая, началось голосование на досрочных выборах президента, передает Reuters. Избирательные участки открылись в 06:00 (00:00 мск) и закроются в 20:00 (14:00 мск).

По данным Национальной избирательной комиссии, явка избирателей к 08:00 (02:00 мск) составляла 5,6 процента. В досрочном голосовании приняли участие порядка четверти избирателей.

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Опрос Gallup Korea, результаты которого были опубликованы 3 мая, показал, что из 13 кандидатов наибольшими шансами на победу обладают Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 38 процентов опрошенных, и Ан Чхоль Су от центристской Народной партии с поддержкой на уровне 20 процентов.

Мун Чжэ Ин, который с небольшим разрывом на предыдущих выборах уступил отстраненной ранее от должности президента Пак Кын Хе в 2012 году, раскритиковал предыдущие администрации за то, что они не смогли остановить развитие северокорейской программы ракетного и ядерного вооружения. Он выступает за двухстороннюю политику диалога при сохранении давления и санкций.

Пак Кын Хе была отстранена от должности и позже арестована по обвинению в причастности к взяточничеству и злоупотреблении властью.