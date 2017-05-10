В Баку начался суд над обещавшим умножение денег с помощью волшебства алхимиком

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по обвинению гражданина Камеруна Аурелие Ванбо в мошенничестве. Ванбо пообещал жителю Баку превратить 20 тысяч долларов в 40 тысяч химическим способом. Об этом в среду, 10 мая, сообщает сайт report.az.

При осмотре места жительства обвиняемого в Хатаинском районе столицы Азербайджана были обнаружены и изъяты некие химические вещества и другие вещественные доказательства.

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О том, что Ванбо присвоил себе 20 тысяч долларов, принадлежавших жителю города Баку Мамеду Мамедову, стало известно в феврале. Потерпевший тогда рассказал, что гражданин Камеруна выманил у него деньги, пообещав удвоить сумму с помощью специальных средств.

По информации портала day.az, полиция задержала в рамках расследования этого дела помимо Ванбо троих его соотечественников. Они сообщили, что прибыли в Азербайджан для того, чтобы указанным способом присвоить деньги туристов и местных граждан.

В мае 2016-го сообщалось об аналогичном случае. Живущий в Азербайджане гражданин Афганистана Фарзад Абдул Ахмед обратился в полицию с жалобой на то, что неизвестные ему лица взяли у него 50 тысяч долларов, пообещав химическим путем удвоить эту сумму, написали vesti.az. По подозрению в мошенничестве были задержаны четверо граждан Камеруна, в том числе профессиональный футболист.