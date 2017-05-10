Предназначенный для борьбы с последствиями паводка самолет затопило в Сибири

Весенний паводок в Тюменской области привел к тому, что летное поле аэродрома в городе Ишим оказалось затоплено. Вода добралась до взлетно-посадочных полос и перрона с находившимися на нем самолетами, пишет NashGorod.ru.

Портал отмечает, что фотографии с площадки Ишимского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) опубликовал в Instagram пользователь sukhoi26yak52_florida.

The spring flood over Ishim airfield. Russia, Siberia #vilga35 A post shared by Eugene Mosquito (@sukhoi26yak52_florida) on May 8, 2017 at 9:25am PDT

The spring flood over Ishim airfield. Russia, Siberia #An2 under water A post shared by Eugene Mosquito (@sukhoi26yak52_florida) on May 8, 2017 at 9:29am PDT

«Судя по кадрам, под водой оказались не менее пяти воздушных судов — бипланы Ан-2, PZL-104 "Вильга" и другие. Не исключено, что как минимум один из бортов был технически готов к вылету», — указывает NashGorod.ru.

Ранее один из Ан-2 планировали использовать во время работ по ликвидации последствий возможного паводка. Однако, по состоянию на середину весны, биплан так и не был подготовлен к авиационным работам из-за организационных накладок. «Вполне вероятно, что спасти единственный способный летать борт от затопления, перебазировав его на безопасную площадку, так и не удалось», — допускает автор публикации.

5 мая в городе из-за разлива реки Ишим был введен режим ЧС. Он установлен для южной и восточной частей населенного пункта, располагающихся у русла. 10 мая региональный главк МЧС сообщил, что «произошло значительное снижение подъема уровня воды». За сутки она поднялась на семь сантиметров и составила 979 сантиметров. Всего в Ишимском районе подтоплены около 100 домов, эвакуировано более 400 человек.

