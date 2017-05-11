Студенты вуза для чернокожих освистали министра образования США

Студенты университета Бетьюн-Кукман, в котором традиционно учатся чернокожие, освистали министра образования США Бетси Девос во время ее выступления. Об этом сообщает Time.

Инцидент произошел в среду, 10 мая. Девос приехала в вуз, чтобы выступить на церемонии по случаю вручения дипломов. Ее присутствие вызвало недовольство студентов из-за того, что ранее она и администрация президента Дональда Трампа допускала неоднозначные высказывания о так называемых «исторически черных колледжах и университетах» (HBCU).

Студенты освистывали и выкрикивали слова протеста на протяжении всей речи министра, а некоторые из них повернулись спиной к сцене. Ряд руководителей учебного заведения были вынуждены встать, демонстрируя солидарность с гостьей.

Президент университета Эдисон Джексон, отказавшись выполнить требование отменить приглашение Девос, сделал замечание студентам. «Если такое поведение продолжится, ваши дипломы будут отправлены вам по почте», — сказал он.

В своей речи Девос осудила «пугающую поляризацию в Соединенных Штатах» и призвала студентов к благосклонному отношению к другим людям.