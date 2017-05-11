Москва скоро закончит создание перечня коммерческой недвижимости

В 2017 году более 90 процентов из 6,5 миллионов объектов коммерческой недвижимости столицы будут включены в специальный перечень, а также вступит в силу новая корректная кадастровая стоимость. Об этом в четверг, 11 мая, было заявлено на заседании «круглого стола» в Московской торгово-промышленной палате (МТПП), передает корреспондент «Ленты.ру».

Реформа по переводу коммерческой недвижимости на уплату налога на имущество от кадастровой стоимости стартовала в Москве три года назад. Сегодня она вступила в завершающую стадию, сообщил министр столичного правительства Владимир Ефимов.

По его словам, власти сделали все, чтобы изменения не стали шоком для бизнеса. Собственники о реформе были информированы, у них было время, чтобы уточнить сведения об объектах недвижимости. Ставка налога изначально была установлена ниже 2 процентов, предусмотренных федеральным законодательством. Например, в текущем году она составляет 1,4 процента.

Это, напомнил Ефимов, одна из мер поддержки бизнеса в условиях кризиса. Кроме того, столичные власти предусмотрели сбалансированную систему налоговых льгот. В частности, в четыре раза снижены налог для образовательных, медицинских и научных организаций, расположенных в торговых и бизнес-центрах, почти в три раза — для гостиниц, в два раза — для промышленных комплексов. Полностью освобождены от уплаты имущественного налога технопарки, индустриальные парки. В результате столичные предприниматели в прошлом году сэкономили порядка пяти миллиардов рублей.

Президент МТПП Владимир Платонов высказался в поддержку льгот по уплате имущественного налога. «Нужен дополнительный импульс для развития. Я имею в виду дальнейшее снижение ставки налога», —подчеркнул он.

В свою очередь председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере экономики Александр Каньшин видит резервы снижения административной и фискальной нагрузки на бизнес в переводе бухгалтерской отчетности в онлайн. По его мнению, с этой целью можно использовать сайт «Госуслуги».

Методические указания по проведению кадастровой оценки, разработанные Минэкономики, по мнению главы Экспертного совета Российского общества профессиональных оценщиков и управляющих недвижимостью — сервейеров Сергея Коростелева, несовершенны. Например, в них не четко прописан понятийный аппарат, а также не определены критерии качества работы оценщиков.

При этом участники дискуссии дали позитивные оценки механизму досудебного урегулирования разногласий через межведомственную комиссию (МВК), сформированную в 2015 году. Если собственник не согласен с актом оценки объекта коммерческой недвижимости, он вправе обжаловать его. Заседания МВК проводят не реже одного раза в месяц. «Мы слышим предпринимателя, все споры стараемся решать в досудебном порядке», — заверил Ефимов.