Ntechlab привлекла инвестиции от Impulse VC и бывшего главы «Ростелекома»

Разработчик решений в области распознавания лиц NtechLab объявил об успешном закрытии первого раунда финансирования. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Компания привлекла 1,5 миллиона долларов от пула инвесторов во главе с фондом Impulse VC и бывшим генеральным директором «Ростелекома» Александром Провоторовым. Основатели NtechLab сохранили контроль в компании.

Полученные средства пойдут на дальнейшее совершенствование технологии. За последние полгода компания существенно увеличила скорость и точность работы алгоритма, а также добавила возможность распознавания пола, возраста и определения эмоций человека. Последняя функция позволила компании победить в конкурсе EmotionNet, который проводил Университет штата Огайо в начале 2017 года.

На полученные от новых инвесторов средства компания также планирует открыть офисы в ряде стран, представляющих для нее наибольший интерес. К приоритетным для Ntechlab мировым рынкам относятся США, страны Европейского союза, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

«Наша цель — сделать NtechLab крупнейшим международным игроком полного цикла, предлагающим весь спектр решений по распознаванию лиц — от собственных разработок по детектированию лиц до распознавания лиц, определения эмоций, пола и возраста человека. Второй приоритет — это международное развитие. Уже сейчас география наших партнеров включает страны от Турции до Бразилии, но мы осознаем, что вынуждены конкурировать с крупнейшими глобальными мультинациональными игроками и для нас важно оставаться на лидирующих позициях», — отметил сооснователь NtechLab Александр Кабаков.

«Я давно слежу за проектами в области искусственного интеллекта. Нейронные сети являются одним из самых перспективных направлений в этой сфере. Достаточно посмотреть хотя бы на количество M&A сделок в этом сегменте в мире за последние годы. При этом распознавание лиц — одно из наиболее четких бизнес-применений современных нейронных сетей.

Компания NtechLab является мировым лидером по качеству алгоритма распознавания лиц. Что особенно важно, компания широко известна не только в России, но и за ее пределами. Наличие существенного потенциала для международного развития делает инвестицию в эту компанию особенно интересной», — подчеркнул Александр Провоторов.

На сегодня Ntechlab запустила пилотные проекты по внедрению своей технологии примерно в 100 компаниях по всему миру, включая Россию, Европу, США и Китай.