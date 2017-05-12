Командир воинской части Барнаула получил 10 лет за взятку в 10 миллионов рублей

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего командира одной из местных воинских частей за получение взятки в 10 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Юрий С. признан также виновным по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. К тому же суд лишил военнослужащего звания майора.

У осужденного конфисковали более двух миллионов рублей, а также его обязали выплатить по гражданскому иску военного прокурора в защиту интересов государства более 15,7 миллиона рублей.

По данным следствия, командир в качестве представителя госзаказчика за взятку подписал акты выполненных работ с заведомо недостоверными сведениями, предоставленными компанией «Чистюля». На основании этих документов коммерсантам необоснованно были перечислены денежные средства за услуги по санитарному содержанию объектов воинской части.

Уголовное преследование в отношении взяткодателя продолжается.