Число украинцев с миллионным заработком за год уменьшилось на четверть

В 2016 году 3504 гражданина Украины задекларировали доход, превышающий один миллион гривен. Данная цифра на 25 процентов меньше, чем в 2015 году, таким образом число людей с заработком свыше миллиона гривен в стране сократилось на 1180 человек. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил глава государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан, говорится на сайте ведомства.

Чиновник при этом отметил, что общие суммы дохода в сравнении с 2015 годом выросли на 13 процентов (3,2 миллиарда гривен). Он также сообщил, что большинство граждан с доходом выше миллиона гривен проживает в Киеве (1686 человек).

«В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, в Днепропетровской — 216, в Одесской — 211», — рассказал Продан, не уточнив, где зарегистрированы еще 1104 украинца, заработок которых превысил миллион.

Кроме того, глава ГФС сообщил, что всего об имущественном состоянии и доходах отчитались 513 тысяч граждан Украины, а общая сумма задекларированных доходов составила 50,8 миллиарда гривен (на 1,4 миллиарда больше, чем годом ранее).

В марте Forbes представил мировой ежегодный список миллиардеров. В рейтинг попали шесть украинцев, первым из которых оказался предприниматель Ринат Ахметов. Он занял 359 строчку, а его состояние оценивается в 4,6 миллиарда долларов.