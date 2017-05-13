Источник сообщил о подготовке гигантской военной сделки США и Саудовской Аравии

США и Саудовская Аравия готовятся к подписанию пакета оружейных контрактов общей стоимостью более 100 миллиардов долларов. Общий объем поставок может превысить 300 миллиардов долларов за 10 лет. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на анонимный источник в Белом доме незадолго до предстоящей поездки президента Дональда Трампа в Эр-Рияд.

Материалы по теме Многомиллиардная немощь И самые крупные военные расходы не всегда гарантируют результат

«Мы находимся на финальной стадии подготовки серии сделок», — отметил источник. Переговоры ведутся в рамках подготовки визита в Саудовскую Аравию, который начнется 19 мая и станет первой зарубежной поездки Трампа в должности президента США.

Предполагаемый пакет включает в себя оружие, технику обеспечения, корабли, системы ПВО и противоракетной обороны, оборудование для контроля прибрежных вод. «[Сделка] будет полезной для экономики США, а также повысит возможности укрепления безопасности в регионе. При этом первоочередной задачей останется поддержка Израиля», — добавил собеседник агентства.

США в настоящее время являются основным источником техники и вооружения для Саудовской Аравии. В частности, Вашингтон поставляет Эр-Рияду истребители F-15, зенитные ракетные системы Patriot, основные боевые танки М1А2 и многие другие системы.