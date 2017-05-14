Чемпион UFC в тяжелом весе защитил свой пояс

Американский боец смешанного стиля (ММА) Стипе Миочич защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе (до 120 килограммов) на прошедшем в Далласе шоу UFC 211. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Миочич нокаутировал бразильца Джуниора Дос Сантоса в первом раунде. Эта победа стала для американца 17-й в карьере и второй защитой чемпионского титула. Также на его счету два поражения, одно из которых в декабре 2014 года ему нанес Дос Сантос. Для бразильца этот бой был 23-м в карьере, он одержал 18 побед и потерпел пять поражений.

Россиянин Гаджимурад Антигулов, также выступавший на турнире, победил датчанина Йоахима Кристенсена с помощью удушающего приема в первом раунде. Для российского бойца поединок стал вторым в UFC. В ноябре 2016 года он «гильотиной» в первом раунде одолел бразильца Маркоса Роджерио де Лиму. На счету Антигулова 24 боя, в 20 поединках он победил, в четырех проиграл.