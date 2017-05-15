Власти чешского города исключили Сталина и Готвальда из числа почетных граждан

Власти чешского города Ческе-Будеёвице исключили из числа почетных граждан покойных советского лидера Иосифа Сталина и главу Компартии Чехословакии Клемента Готвальда. Об этом сообщает «Радио Прага».

Сталин и Готвальд были избраны почетными гражданами города в 1945 году. Как объяснил мэр Ческе-Будеёвице Йиржи Свобода, когда принималось это решение, для этого были определенные причины. Однако в 1950-х годах Сталин и Готвальд совершили ряд ошибок, которые бросили тень на их имя, отметил градоначальник.

В общей сложности до сих пор звание почетного гражданина города получили 118 человек. Последним почетным гражданином Ческе-Будеёвице стала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в 1949 году.

Ческе-Будеёвице — город на юге Чехии, административный центр Южночешского края. Население — 93 тысячи человек.