Немцы придумали для женщин обувь со сменными каблуками

Видео: mashable.com

Немецкая марка Mime et Moi из Мюнхена разработала дизайн обуви со сменными каблуками. Как сообщает The Mashable, босоножки могут легко трансформироваться в туфли. Осенью прошлого года кампания стартовала на Kickstarter, а сейчас новинки запустили в массовое производство.

В набор входит семь сменных каблуков разной формы и высоты, которые на специальных креплениях держатся на подошве. Модели производятся в Испании.

Летом 2016 года на YouTube был опубликован видеоролик, представляющий историю моды на высокие каблуки. Видео показывает, как менялись предпочтения, касающиеся размера и формы каблуков, а также фасона, цвета и декора самой обуви.