Тюремные охранники в Папуа — Новой Гвинее во время бунта заключенных застрелили 17 человек, совершивших попытку бегства. Об этом сообщает The Independent.

Мятеж произошел в тюрьме Буимо, расположенной в городе Лаэ. Охрана открыла огонь по беглецам, прорвавшимся через главные ворота пенитенциарного учреждения. Тем не менее большинству удалось скрыться. На данный момент арестованы три человека, еще 57 остаются на свободе. Причины бунта не уточняются.

Полиция призывает жителей Лаэ к бдительности, предупреждая о возможном всплеске преступности в ближайшие дни. Стражи порядка полагают, что стоит ожидать роста числа угонов автомобилей и вооруженных ограблений.

Это четвертый мятеж в тюрьме Буимо за последние четыре года. В феврале 2016 года 30 заключенных набросились на охранников, пытаясь вырваться на свободу. 11 человек были застрелены. Годом раньше 55 человек успешно прорвались через ворота и разбежались по городу. В 2013 году при попытке к бегству был убит один из заключенных, 44 скрылись.