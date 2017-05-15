Платья диснеевских принцесс адаптировали для взрослых

На онлайн-платформе Glitterati появилась коллекция одежды под названием Disney Forever Enchanted. Как сообщает The Metro, она посвящена героиням диснеевских мультфильмов: Белоснежке, Спящей красавице, Золушке, Белль из «Красавицы и чудовища» и другим.

В линейку вошли несколько моделей платьев «в пол». Цены на них варьируются от 270 до 570 долларов.

Фото: Disney / Glitterati

Компания Disney также производит одежду. Например, осенью 2015 года была выпущена коллекция, посвященная фее Динь-Динь из сказки о Питере Пэне. В нее вошли футболки и толстовки с изображением феи, а также принтами в виде мультипликационных эскизов.

Весной того же года в продаже появилась линейка женской одежды, вдохновленная фильмом «Мстители: Эра Альтрона». В коллекцию вошли шесть предметов одежды — платья и куртки с изображениями Капитана Америки, Железного человека, Тора, Локи и Черной вдовы.