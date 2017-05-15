«Живой Журнал» даст «слово Саратову» и другим городам России

Сервис онлайн-дневников «Живой журнал» начал серию региональных спецпроектов, посвященных городам России и живущим в них блогерам ЖЖ, сообщает пресс-служба платформы. Первым в центре акции оказался Саратов: ЖЖ запустил раздел «Слово Саратову».

По словам главного редактора ЖЖ Алексея Королева, медиа уделяют недостаточно внимания новостям из регионов, а делают упор только на федеральные известия. Однако это не означает, что жителям одних регионов безразлично, как живут их соседи регионах, считает он.

«Просто уральцам никто не рассказывает о жизни сибиряков, а сибирякам — о том, что происходит на Волге. Цель нашего проекта — слить множество локальных информационных потоков в один, рассказать России о России», — объясняет Королев.

Поначалу проект соберет интересные истории блогеров о Саратове. Жестких требований к материалам нет: будут публиковаться как фотопрогулки или небольшие рассказы о знаковом здании, так и исторические очерки или репортажи о современном состоянии дел в городе.