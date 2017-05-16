Путин разрешил ФСБ изымать земли для государственных нужд

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом принимать решения об изъятии земельных участков для государственных нужд РФ. Соответствующий документ во вторник, 16 мая, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Указом, который вступает в силу со дня подписания, вносится изменение в положение о ФСБ.

5 августа 2016 года был опубликован проект указа президента, подготовленный Федеральной службой охраны (ФСО), согласно которому ведомство наделялось полномочиями по изъятию земельных участков для государственных нужд в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения.

Путин наделил ФСО такими правами 29 марта 2017 года.