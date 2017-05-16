СМИ узнали о создании в Госдуме совета по культуре и религии

В Государственной Думе появится Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, который будет работать при спикере Вячеславе Володине. Об этом во вторник, 16 мая пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к аппарату нижней палаты парламента.

Ожидается, что совет займется вопросами «морального климата в обществе», воспитания патриотизма и профилактикой экстремизма в сфере культуры.

Советник Володина на общественных началах, представитель Русской православной церкви Александр Щипков подтвердил изданию, что такой совет будет создан. По его словам, состав и структура совета будут определены на совещании, которое пройдет в нижней палате на этой неделе.

Сейчас при спикере ГД работают два совета: по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств.