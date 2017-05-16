В Сирии опровергли утверждения США о крематории для сжигания тел пленных

В МИД Сирии опровергли утверждения США о создании крематория для сжигания тел пленных в тюрьме под Дамаском. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на источник в ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что претензии со стороны американской администрации в применении сирийцами бочковых бомб и отравляющих веществ не соответствуют действительности и ничем не обоснованы.

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Накануне Reuters, ссылаясь на официальное заявление Госдепартамента США, рассказал о строительстве крематория в тюрьме города Седная. По словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Стюарта Джонса, американские политики и военные предположили, что он мог использоваться для сжигания тел тайно убитых пленных. В Вашингтоне считают, что в военной тюрьме Седная за последние годы были повешены тысячи человек.

В Сирии в 2011 году началось вооруженное противостояние сил президента страны Башара Асада и мятежников, требующих его отставки. Республику охватила полномасштабная гражданская война. Ослаблением государства воспользовались террористические организации, захватившие часть территории Сирии.